Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Авто

Що робити з авто в екстремальній ситуації: поради від військового розвідника

1 Лютого 2022, 16:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Рюкзак в авто
Джерело: Depositphotos

Український військовий розвідник Пілігрим розповів, що робити з автомобілем на випадок екстремальної ситуації – це може бути навіть катаклізм. Так, на думку ветерана та тренера українських спецпризначенців, насамперед потрібно мати при собі тривожні рюкзачки з усім необхідним, навіть якщо місто вдасться залишити на автомобілі.

– Навіть якщо у машині все є для поїздки, обов’язково мають бути й тривожні рюкзачки. Ви потрапите в затор у місті, на виїзді з міста, і навіть на трасі. Аварії точно будуть, і можна з’їхати на авто на узбіччя, взяти рюкзаки та продовжити шлях, – заявив розвідник.

Втім, в автомобілі також має бути все, що стане у пригоді і є життєво необхідним для тривалої поїздки або виживання. Чотириколісний транспорт допоможе подолати значну відстань, а також послужить як особистий сейф, холодильник, і навіть місце для роботи або ночівлі.

Насамперед потрібно подбати про авто – купити інструменти, запчастини та тент. Так транспорт прослужить значно довше, і на випадок ламання не доведеться залишати його в незвіданій місцевості.

Також потрібно припастись речами для себе та членів сім’ї – це аптечка, їжа, вода, другий комплект одягу, включаючи теплу, намети та спальні мішки.

Докладніше про те, як зібрати автомобіль для екстремальних умов – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також:
Салон автоРинок нових авто в Україні різко впав: найпопулярніші марки січня 2022

Теги
автодороги , Автомобілісти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь