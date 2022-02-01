Український військовий розвідник Пілігрим розповів, що робити з автомобілем на випадок екстремальної ситуації – це може бути навіть катаклізм. Так, на думку ветерана та тренера українських спецпризначенців, насамперед потрібно мати при собі тривожні рюкзачки з усім необхідним, навіть якщо місто вдасться залишити на автомобілі.

– Навіть якщо у машині все є для поїздки, обов’язково мають бути й тривожні рюкзачки. Ви потрапите в затор у місті, на виїзді з міста, і навіть на трасі. Аварії точно будуть, і можна з’їхати на авто на узбіччя, взяти рюкзаки та продовжити шлях, – заявив розвідник.

Втім, в автомобілі також має бути все, що стане у пригоді і є життєво необхідним для тривалої поїздки або виживання. Чотириколісний транспорт допоможе подолати значну відстань, а також послужить як особистий сейф, холодильник, і навіть місце для роботи або ночівлі.

Насамперед потрібно подбати про авто – купити інструменти, запчастини та тент. Так транспорт прослужить значно довше, і на випадок ламання не доведеться залишати його в незвіданій місцевості.

Також потрібно припастись речами для себе та членів сім’ї – це аптечка, їжа, вода, другий комплект одягу, включаючи теплу, намети та спальні мішки.

Докладніше про те, як зібрати автомобіль для екстремальних умов – читайте у матеріалі Фактів ICTV.