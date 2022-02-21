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Інтернет

В Україні запустили Telegram-бот із рекомендаціями на випадок НС

21 Лютого 2022, 16:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Рюкзак
Джерело: Depositphotos

В Україні запрацював Telegram-бот із рекомендаціями на випадок надзвичайної ситуації. Так, користувачі можуть отримати цінні поради.

Так, бот отримав назву Готовий до всього, і він має кілька розділів.

Серед них – Як вижити цивільному. Після натискання бот дасть рекомендації та допоможе вибрати стратегію для тих, хто хоче евакуюватися або залишитися в місті.

Наступна команда – Йду захищати Україну. У цьому випадку бот надасть вибір, як користувач хоче брати участь в обороні. Так, система дозволить обрати навіть підрозділ – територіальна оборона, ЗСУ чи партизанський рух.

Функція Небезпечні ситуації підкаже, як поводитись у разі НС.

Бот також допоможе з пошуком правдивої інформації та отримати поради щодо її перевірки та розповсюдження.

Сервіс допоможе підготуватися на випадок НС – купити все необхідне для дому, правильно зібрати рюкзак, аптечку і навіть підготувати домашніх тварин.

Нагадаємо, що минулого тижня хакери почали активно зламувати акаунти Facebook. Експерти із CERT-UA заявили, що зловмисники хочуть отримати доступи до сторінок українських користувачів соцмережі. Для цього поширюється підроблене посилання, за допомогою якого викрадаються дані для входу.

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