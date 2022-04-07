В Україні запускають нову систему оповіщень, які відображатимуться на екранах смартфонів поверх іншої інформації.

Про це заявили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Впровадження технології Cell Broadcast здійснюється разом із мобільними операторами – функція необхідна для сповіщення українців про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.

Так, оповіщення виводитимуться поверх інших програм, і навіть на заблокованому екрані. На додаток до цього смартфон подаватиме звукові сигнали.

Крім повідомлень про НС, користувачі отримуватимуть поради із послідовністю дій на кожен із випадків.

– Вчасно отримана інформація рятує життя! – додали у відомстві.

У ДСНС також повідомили, що абоненти Київстар отримуватимуть текстові повідомлення у разі НС.

Cell Broadcast – технологія мобільного зв’язку, яка активно використовується як широкомовна служба коротких повідомлень. Система призначена для одночасного доставлення оповіщень величезній кількості користувачів.

Нагадаємо, що в Україні запрацював цікавий сервіс надсилання листів у майбутнє. Повідомлення зберігатимуться на захищеному сервері, і після перемоги нашої країни у війні проти Росії їх відправлять отримувачам. Суть новинки – подумати про важливе, про близьких, а також помріяти у цей непростий час.