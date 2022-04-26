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Як оновити Дію – інструкція

26 Квітня 2022, 12:01
Денис Шарлай копірайтер
Смартфон
Джерело: Unsplash

В Україні вже давно широкого вжитку набув додаток Дія. За допомогою нього людям стало простіше користуватися своїми документами. Уже не потрібно носити тонну макулатури з собою, достатньо мати просто смартфон. 

Але як і будь-яку іншу програму цей додаток час від часу необхідно оновлювати.

Як оновити версію Дії на Android

Щоб оновити додаток Дія на Android, варто зробити такі кроки: 

  1. Увійти в сервіс, з якого ви завантажуєте додатки на ваш телефон (Play Маркет, AppGallery та інші).
  2. У правому верхньому куті повинна бути кругла іконка. Натисніть на неї.
  3. Далі повинно з’явитися меню. Тут ви маєте натиснути Керування: додатки й профіль.
  4. У категорії Огляд натискаєте пункт Доступні оновлення.
  5. Знайдіть додаток Дія і натисніть кнопку Оновити.

Другий спосіб, щоб встановити оновлення Дії на Android

  1. Зайдіть в сервіс, з якого ви завантажуєте додатки на телефон (Play Маркет, AppGallery та інші).
  2. Знайдіть додаток Дія (можна написати в пошуку).
  3. Оновіть додаток.

Як оновити Дію на іPhone

  1. Відкрийте App Store.
  2. Натисніть на іконку свого профілю.
  3. Прогорніть, щоб побачити список оновлень, які вам доступні.
  4. Знайдіть в списку Дію.
  5. Натисніть Оновити.
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