Як оновити Дію – інструкція

В Україні вже давно широкого вжитку набув додаток Дія. За допомогою нього людям стало простіше користуватися своїми документами. Уже не потрібно носити тонну макулатури з собою, достатньо мати просто смартфон.
Але як і будь-яку іншу програму цей додаток час від часу необхідно оновлювати.
Як оновити версію Дії на Android
Щоб оновити додаток Дія на Android, варто зробити такі кроки:
- Увійти в сервіс, з якого ви завантажуєте додатки на ваш телефон (Play Маркет, AppGallery та інші).
- У правому верхньому куті повинна бути кругла іконка. Натисніть на неї.
- Далі повинно з’явитися меню. Тут ви маєте натиснути Керування: додатки й профіль.
- У категорії Огляд натискаєте пункт Доступні оновлення.
- Знайдіть додаток Дія і натисніть кнопку Оновити.
Другий спосіб, щоб встановити оновлення Дії на Android
- Зайдіть в сервіс, з якого ви завантажуєте додатки на телефон (Play Маркет, AppGallery та інші).
- Знайдіть додаток Дія (можна написати в пошуку).
- Оновіть додаток.
Як оновити Дію на іPhone
- Відкрийте App Store.
- Натисніть на іконку свого профілю.
- Прогорніть, щоб побачити список оновлень, які вам доступні.
- Знайдіть в списку Дію.
- Натисніть Оновити.
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