В Украине запускают новую систему оповещений, которые будут отображаться на экранах смартфонов поверх остальной информации.

Об этом заявили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Внедрение технологии Cell Broadcast осуществляется вместе с мобильными операторами — функция необходима для оповещения украинцев об угрозе возникновений чрезвычайных ситуаций.

Оповещения будут выводиться поверх остальных программ, и даже на заблокированном экране. Вдобавок к этому смартфон будет подавать звуковые сигналы.

Помимо сообщений о ЧС, пользователи будут получать советы с последовательностью действий на каждый из случаев.

— Вовремя полученная информация спасает жизнь! — добавили в ведомстве.

В ГСЧС также уведомили, что абоненты Киевстара будут получать текстовые сообщения в случае ЧС.

Cell Broadcast — технология мобильной связи, которая активно используется как широковещательная служба коротких сообщений. Система предназначения для одновременной доставки оповещений огромному количеству пользователей.

Напомним, что в Украине заработал интересный сервис отправки писем в будущее. Сообщения будут храниться на защищенном сервере, и после победы нашей страны в войне против России их отправят получателям. Суть новинки — подумать о важном, о близких, а также помечтать в это непростое время.