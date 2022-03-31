В Україні з’явився сервіс, за допомогою якого можна надіслати листа у майбутнє – він прийде одержувачу після закінчення війни. Новинка має терапевтичний момент, посилює віру у перемогу та змушує задуматися про важливе.

Проєкт отримав назву Лист після війни. Його створили Ростислав Брославський та Арсеній Матвійчук, які захотіли відправити надію у майбутнє, а також надати таку можливо і тисячам інших українців.

Такі листи зберігатимуться до бази даних, а після перемоги України вирушать усім адресатам. Щоб створити листа надії, необхідно вказати лише електронну адресу та ім’я одержувача.

– Із самого початку я вважав, що перша мета проєкту має терапевтичний ефект. Коли людина пише листа, може подумати про щось важливе, написати дорогим людям, помріяти, сподіватися. Тому наш проєкт про надію, – заявив Арсеній.

Днями в сервісі з’явилося ще кілька корисних функцій – надсилання листа самому собі, відображення дати написання, а також можливість публікації своєї електронної пошти серед друзів.

Сьогодні у мережі можна знайти безліч корисних програм, наприклад вивчення іноземних мов. Деякі сервіси зробили безкоштовними для українців, або ж продають із величезною знижкою.