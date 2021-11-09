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Інтернет

В Instagram з’являться платні підписки на ексклюзивний контент

9 Листопада 2021, 17:43 Валентина Чорна
В Instagram з’являться платні підписки на ексклюзивний контент
Джерело: Depositphotos

У соціальній мережі Instagram з’являться платні підписки. Користувачі за гроші зможуть отримати доступ до ексклюзивного контенту від блогерів.

Анонс нової опції з’явився в описі американської версії програми AppStore.

Ціна підписок складе від $0,99 до $4,99. Глава Instagram Адам Моссері впевнений, що платні підписки зможуть “полегшити фінансові відносини між підписником та блогером”.

– Можливість підписатися на якийсь диференційований, унікальний або ексклюзивний контент насправді здається користувачам більш корисною, ніж перегляд реклами, – зазначав він.

До цього в Instagram для покупки всередині програми були доступні тільки Instagram Badges – віртуальні предмети, які фанати можуть купити, щоб підтримати блогерів під час прямих трансляцій.

Також у компанії розглядають питання запровадження ексклюзивних сторіс, за перегляд яких користувачі зможуть платити.

Раніше Instagram відмовився від IGTV і дозволив публікувати відео до 60 хвилин. Тепер на головній стрічці можна розміщувати ролики тривалістю до однієї години. Таким чином користувачам не потрібно буде виходити із основного додатку, щоб їх подивитися.

Раніше функція публікації довгих відео була доступна лише через сервіс IGTV. Він був запущений у 2018 році для конкуренції з YouTube, але не здобув популярність.

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