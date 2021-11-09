В социальной сети Instagram появятся платные подписки. Пользователи за деньги смогут получить доступ к эксклюзивному контенту от блогеров.

Анонс новой опции появился в описании американской версии AppStore.

Цена подписок составит от $0,99 до $4,99. Глава Instagram Адам Моссери уверен, что платные подписки смогут “облегчить финансовые отношения между подписчиком и блогером”.

— Возможность подписаться на какой-то дифференцированный, уникальный или эксклюзивный контент действительно кажется пользователям более полезной, чем просмотр рекламы, — отмечал он.

До этого в Instagram для покупки внутри программы были доступны только Instagram Badges – виртуальные предметы, которые фанаты могут купить, чтобы поддержать блогеров во время прямых трансляций.

Также в компании рассматривают вопрос введения эксклюзивных сторис, за просмотр которых пользователи смогут платить.

Ранее Instagram отказался от IGTV и разрешил публиковать видео до 60 минут. Теперь на главной ленте можно размещать ролики продолжительностью до одного часа. Таким образом, пользователям не нужно будет выходить из основного приложения, чтобы их посмотреть.

Ранее функция публикации длинных видео была доступна только через сервис IGTV. Он был запущен в 2018 году для конкуренции с YouTube, но не получил популярности.