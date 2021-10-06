Соціальна мережа Instagram відмовилася від сервісу IGTV та збільшила тривалість роликів, які можна публікувати на головній стрічці.

Відтепер на головній стрічці можна розміщувати відео тривалістю до однієї години. Таким чином користувачам не потрібно буде виходити із основного додатку, щоб їх подивитися.

Раніше функція публікації довгих відео була доступна лише через сервіс IGTV. Він був запущений у 2018 році для конкуренції з YouTube, але не здобув популярність.

Розділ для публікації відео матиме назву Instagram TV. В першу чергу, він буде призначений для користувачів, які заходять в Instagram для перегляду відео.

Нагадаємо, що ввечері 4 жовтня у роботі Instagram та Facebook стався масштабний збій.

Користувачі почали масово скаржитися на проблеми, оскільки не відкривалися навіть стартові сторінки. Відрізаними від зв’язку виявилися також користувачі WhatsApp.

Пізніше стало відомо також про збої на платформах Netflix, Steam, PlayStation, Google, Amazon, TikTok і Viber.

Соціальні мережі припинили роботу на шість годин. За даними платформи Downdetector, цей збій у Facebook став наймасштабнішим за останні п’ять років.

У день збою засновник Facebook Марк Цукерберг опустився у рейтингу Forbes і втратив $6,4 млрд. Він попросив вибачення у користувачів.