Популярна соцмережа Instagram запровадила можливість додавання гіперпосилань в історіях для всіх користувачів. Раніше це могли робити тільки ті облікові записи, у яких понад 10 тисяч підписників — популярні блогери, компанії та магазини. У блозі Instagram також розповіли, як додавати посилання у сторіз.

Представники сервісу заявили, що вони прислухалися до прохань користувачів, тому тепер посиланнями можуть ділитися абсолютно всі користувачі незалежно від кількості підписників. Тепер кожен охочий зможе поділитися зі своїми друзями та близькими рецептами, цікавими товарами в магазинах та іншими корисними сторінками у мережі.

У блозі Instagram також опублікували детальну інструкцію, як додати посилання на Stories. Тепер функція доступна в розділі Наклейки. У ньому потрібно вибрати функцію Посилання, розташовану на панелі вгорі екрана.

Після публікації глядачі зможуть переглянути матеріал після натискання. Щоб все це виглядало гармонійно, Instagram дозволяє змінити колір наліпки.

Функція стане доступною для всіх користувачів найближчим часом.

У блозі соцмережі також повідомляється, що незабаром з’явиться докладна статистика переходів на сторонні сайти.

За жовтень сервіс оновлюється вже не вперше — у середині осені з’явилася можливість спільного редагування публікацій, а також покращена браузерна версія, за допомогою якої можна створювати нові записи.