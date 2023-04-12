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В Apple зіткнулися з проблемою: iPhone 15 представлять без довгоочікуваної функції

12 Квітня 2023, 15:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iphone
Джерело: Unsplash

iPhone 15 випустять без довгоочікуваної функції, яку приписували флагманам Apple. Смартфони компанії не отримають сенсорних бічних кнопок, які мають замінити звичайні механічні.

Про це заявив аналітик Мінг-Чі Куо, який отримає інформацію від інсайдера. Як виявилося, все через технічні проблеми, які Apple не встигне вирішити до початку виробництва смартфонів.

– Обидві топові моделі iPhone 15 Pro і Pro Max не отримають твердотільні кнопки і будуть поставлятися зі звичайними фізичними, – заявив Мінг-Чі.

Так, раніше повідомлялося, що нові кнопки зможуть навіть визначати силу натискання – від цього повинні виконуватися різні команди. Наприклад, сильне натискання може відкрити камеру, або відповісти на дзвінок. Цілком можливо, що технологію представлять уже в iPhone наступного покоління – йдеться про iPhone 16.

Втім, уже цієї осені нововведень у флагманах буде більш ніж достатньо – iPhone 15 з Type-C заряджатимуться швидше, але тільки з сертифікованими аксесуарами. Йдеться про блок живлення і сам кабель, які виробляє сама Apple або сторонні компанії, що отримали схвалення.

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