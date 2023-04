iPhone 15 випустять без довгоочікуваної функції, яку приписували флагманам Apple. Смартфони компанії не отримають сенсорних бічних кнопок, які мають замінити звичайні механічні.

Про це заявив аналітик Мінг-Чі Куо, який отримає інформацію від інсайдера. Як виявилося, все через технічні проблеми, які Apple не встигне вирішити до початку виробництва смартфонів.

Two iPhone 15 Pro models’ removal of solid-state button design negatively affects Cirrus Logic and AAC / 兩款iPhone 15 Pro取消固態按鍵設計不利Cirrus Logic與瑞聲科技https://t.co/Ot81sCQzgk

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 12, 2023