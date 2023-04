iPhone 15 выпустят без долгожданной функции, которую приписывали флагманам Apple. Смартфоны компании не получат сенсорные боковые кнопки, которые должны заменить обычные механические.

Об этом заявил аналитик Минг-Чи Куо, который получит информацию от инсайдера. Как оказалось, все из-за технических проблем, которые Apple не успеет решить до начала производства смартфонов.

Two iPhone 15 Pro models’ removal of solid-state button design negatively affects Cirrus Logic and AAC / 兩款iPhone 15 Pro取消固態按鍵設計不利Cirrus Logic與瑞聲科技https://t.co/Ot81sCQzgk

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 12, 2023