iPhone 15 выпустят без долгожданной функции, которую приписывали флагманам Apple. Смартфоны компании не получат сенсорные боковые кнопки, которые должны заменить обычные механические.

Об этом заявил аналитик Минг-Чи Куо, который получит информацию от инсайдера. Как оказалось, все из-за технических проблем, которые Apple не успеет решить до начала производства смартфонов.

Two iPhone 15 Pro models’ removal of solid-state button design negatively affects Cirrus Logic and AAC / 兩款iPhone 15 Pro取消固態按鍵設計不利Cirrus Logic與瑞聲科技https://t.co/Ot81sCQzgk — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 12, 2023

— Обе топовые модели iPhone 15 Pro и Pro Max не получат твердотельные кнопки и будут поставляться с обычными физическими, — заявил Минг-Чи.

Так, ранее сообщалось, что новые кнопки смогут даже определять силу нажатия — от этого должны выполняться разные команды. К примеру, сильное нажатие может открыть камеру, или ответить на звонок. Вполне возможно, что технологию представят уже в iPhone следующего поколения — речь идет об iPhone 16.

Впрочем, уже этой осенью новшеств в флагманах будет предостаточно — iPhone 15 с Type-C будут заряжаться быстрее, но только с сертифицированными аксессуарами. Речь идет о блоке питания и самом кабеле, которые производит сама Apple или сторонние компании, получившие одобрение.