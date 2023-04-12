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В Apple столкнулись с проблемой: iPhone 15 представят без долгожданной функции

12 апреля 2023, 15:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iphone
Источник: Unsplash

iPhone 15 выпустят без долгожданной функции, которую приписывали флагманам Apple. Смартфоны компании не получат сенсорные боковые кнопки, которые должны заменить обычные механические.

Об этом заявил аналитик Минг-Чи Куо, который получит информацию от инсайдера. Как оказалось, все из-за технических проблем, которые Apple не успеет решить до начала производства смартфонов.

— Обе топовые модели iPhone 15 Pro и Pro Max не получат твердотельные кнопки и будут поставляться с обычными физическими, — заявил Минг-Чи.

Так, ранее сообщалось, что новые кнопки смогут даже определять силу нажатия — от этого должны выполняться разные команды. К примеру, сильное нажатие может открыть камеру, или ответить на звонок. Вполне возможно, что технологию представят уже в iPhone следующего поколения — речь идет об iPhone 16.

Впрочем, уже этой осенью новшеств в флагманах будет предостаточно — iPhone 15 с Type-C будут заряжаться быстрее, но только с сертифицированными аксессуарами. Речь идет о блоке питания и самом кабеле, которые производит сама Apple или сторонние компании, получившие одобрение.

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