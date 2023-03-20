Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Гаджети

iPhone 15 суттєво подорожчають: розкрито ціни на майбутні флагмани

20 Березня 2023, 10:05
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone 14

Інсайдери розкрили ціни на майбутні смартфони iPhone 15. Як і очікувалося, різниця між базовими моделями та версіями Pro буде величезною.

Цінами поділився технічний аналітик Haitong International Securities Джефф Пу. Зміни у вартості торкнуться моделей iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

Причина цього – новий A17 чип, титановий корпус, сенсорні кнопки для регулювання гучності та нова камера.

Зараз дивляться

Так, деякі версії подорожчають аж на $200, що тільки збільшить ціновий діапазон між усіма моделями. Так, ціни виглядають наступним чином:

  • iPhone 15: від $799;
  • iPhone 15 Plus: від $899;
  • iPhone 15 Pro: від $1 199;
  • iPhone 15 Ultra: від $1 299.

Очікується, що між базовим iPhone 15 і версією Ultra розрив становить в $400.

Утім, компанія залишить вибір для тих, хто не хоче багато платити за смартфон – Apple випустить бюджетний iPhone SE 4 у 2024 році. Пристрій буде зовні нагадувати iPhone 14, який представили у 2022-му. Щоправда, про ціну поки що нічого не відомо.

Читайте також:
iPhone 14Apple запустить стримінговий сервіс із класичною музикою

Джерело
Forbes
Теги
Apple iPhone
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь