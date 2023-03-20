Інсайдери розкрили ціни на майбутні смартфони iPhone 15. Як і очікувалося, різниця між базовими моделями та версіями Pro буде величезною.

Цінами поділився технічний аналітик Haitong International Securities Джефф Пу. Зміни у вартості торкнуться моделей iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

Причина цього – новий A17 чип, титановий корпус, сенсорні кнопки для регулювання гучності та нова камера.

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Так, деякі версії подорожчають аж на $200, що тільки збільшить ціновий діапазон між усіма моделями. Так, ціни виглядають наступним чином:

iPhone 15: від $799;

iPhone 15 Plus: від $899;

iPhone 15 Pro: від $1 199;

iPhone 15 Ultra: від $1 299.

Очікується, що між базовим iPhone 15 і версією Ultra розрив становить в $400.

Утім, компанія залишить вибір для тих, хто не хоче багато платити за смартфон – Apple випустить бюджетний iPhone SE 4 у 2024 році. Пристрій буде зовні нагадувати iPhone 14, який представили у 2022-му. Щоправда, про ціну поки що нічого не відомо.