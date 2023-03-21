Зарядка Type-C в iPhone 15 будет работать на полную мощность только с кабелями Apple. Об этом заявил аналитик Минг-Чи Куо, информация которого часто подтверждается.

Сейчас iPhone 14 поддерживают мощность зарядки до 20 Вт, а версии Pro — до 27 Вт. С USB Type-С iPhone 15 будут заряжаться быстрее, но придется раскошелиться на сертифицированный кабель.

Обмануть систему не получится — одного адаптера не будет достаточно. Придется докупать и кабель.

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С переходом на Type-C компания только увеличит технологический разрыв между базовыми версиями и моделями Pro. К примеру, только iPhone 15 Pro и Pro Max получат технологию USB 3.2 для быстрой передачи данных, в то время как базовые модели будут оснащены USB 2.0.

Подобное можно наблюдать в iPad 10, который продается с Type-C.

Чтобы удовлетворить будущий спрос на адаптеры, Apple планирует увеличить производство аксессуара на 120%. Многие пользователи будут вынуждены отказаться от Lightning, которые и по сей день устанавливаются в iPhone.

Впрочем, с обновлением и сами iPhone 15 заметно подорожают. Если базовые версии будут продавать от $799 и $899, то модели Pro — от $1 199 и $1 299. Разрыв между устройствами будет на уровне $400.