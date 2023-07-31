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В Apple порушили власні правила заради перейменування Twitter на X

31 Липня 2023, 16:34
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Соцмережа Twitter
Джерело: Unsplash

Apple знову ставить палиці в колеса Twitter – компанія змінила назву додатка сервісу тільки через 2 дні, порушивши власні правила.

Не секрет, що наприкінці липня Маск заявив про зміну назви своєї соцмережі – з Twitter на X. Втім, попереду ще багато чого, щоб ідея реалізувалася. Наприклад, потрібно попросити Google і Apple поміняти логотип і назву додатків.

Остання компанія заявила, що не може це зробити – все через вимоги щодо мінімальної кількості символів.

– На iOS ситуація відрізняється тим, що Apple не дозволяє жодному застосунку мати в назві один символ, – зазначає дослідник даних і засновник компанії Next Нік Шериф.

Мінімальна кількість символів – два. Схоже, мільярдер зміг домовитися з Apple – через два дні додаток отримав новий логотип і назву.

Apple

Проблема з перейменуванням також спостерігається і в інших сферах – наприклад, браузер Microsoft Edge блокував доступ до сервісу, сприйнявши його за сайт для дорослих.

Навіть із ребрендингом офісу компанії виникли проблеми. Влада Лос-Анджелеса веде розслідування щодо незаконного встановлення знака X над штаб-квартирою Twitter.

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