В Apple нарушили собственные правила ради переименования Twitter на X

Apple снова сует палки в колеса Twitter — компания изменила название приложения сервиса только спустя 2 дня, нарушив собственные правила.

Не секрет, что в конце июля Маск заявил о смене названия своей соцсети — с Twitter на X. Впрочем, предстоит еще многое, чтобы идея реализовалась. К примеру, нужно попросить Google и Apple поменять логотип и название приложений.

Последняя компания заявила, что не может это сделать — все из-за требований по минимальному количеству символов.

— На iOS ситуация отличается тем, что Apple не разрешает ни одному приложению иметь в названии один символ, — отмечает исследователь данных и основатель компании Next Ник Шериф.

Минимальное количество символов — два. Похоже, миллиардер смог договориться с Apple — спустя два дня приложение получило новый логотип и название.

Проблема с переименованием также наблюдается и в других сферах — к примеру, браузер Microsoft Edge блокировал доступ к сервису, восприняв его за сайт для взрослых.

Даже с ребрендингом офиса компании возникли проблемы. Власти Лос-Анджелеса ведут расследование касательно незаконной установки знака X над штаб-квартирой Twitter.