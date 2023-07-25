У соцмережі Twitter скоро з’явиться фінансовий функціонал. Користувачі зможуть управляти своїми коштами прямо в сервісі, що зробить компанію Маска більш універсальною.

Про це заявив сам мільярдер, розповідаючи про подальші плани і цілі перейменування Twitter на X.

– Twitter був перейменований на X Corp для забезпечення свободи слова. Назва Twitter мала сенс, коли повідомлення були довжиною в 140 символів. Але тепер функціонал помітно розширено. Найближчими місяцями ми додамо можливість керувати своїми фінансами. Стара назва не має сенсу в цьому контексті, тому ми повинні розпрощатися з птахом, – заявив Ілон.

Twitter was acquired by X Corp both to ensure freedom of speech and as an accelerant for X, the everything app. This is not simply a company renaming itself, but doing the same thing. The Twitter name made sense when it was just 140 character messages going back and forth – like… — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2023

Про подібні плани мільярдер розповідав ще взимку. Тоді Маск заявив, що зробить із Twitter повноцінний банк. Для цього сервіс отримає свою платіжну систему – з переказами коштів, відкриттям депозитів і кредитних карток.

Маск уже давно заявляв, що хоче зробити з Twitter супердодаток. Користувачі зможуть в одному сервісі робити всі необхідні маніпуляції. Подібний підхід до додатків активно використовуються в Китаї.