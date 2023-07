У соцмережі Twitter скоро з’явиться фінансовий функціонал. Користувачі зможуть управляти своїми коштами прямо в сервісі, що зробить компанію Маска більш універсальною.

Про це заявив сам мільярдер, розповідаючи про подальші плани і цілі перейменування Twitter на X.

Twitter was acquired by X Corp both to ensure freedom of speech and as an accelerant for X, the everything app. This is not simply a company renaming itself, but doing the same thing.

The Twitter name made sense when it was just 140 character messages going back and forth – like…

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2023