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Публікації та грошові перекази: у Twitter з’являться послуги для фінансів

25 Липня 2023, 15:29
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Twitter
Джерело: Unsplash

У соцмережі Twitter скоро з’явиться фінансовий функціонал. Користувачі зможуть управляти своїми коштами прямо в сервісі, що зробить компанію Маска більш універсальною.

Про це заявив сам мільярдер, розповідаючи про подальші плани і цілі перейменування Twitter на X.

– Twitter був перейменований на X Corp для забезпечення свободи слова. Назва Twitter мала сенс, коли повідомлення були довжиною в 140 символів. Але тепер функціонал помітно розширено. Найближчими місяцями ми додамо можливість керувати своїми фінансами. Стара назва не має сенсу в цьому контексті, тому ми повинні розпрощатися з птахом, – заявив Ілон.

Про подібні плани мільярдер розповідав ще взимку. Тоді Маск заявив, що зробить із Twitter повноцінний банк. Для цього сервіс отримає свою платіжну систему – з переказами коштів, відкриттям депозитів і кредитних карток.

Маск уже давно заявляв, що хоче зробити з Twitter супердодаток. Користувачі зможуть в одному сервісі робити всі необхідні маніпуляції. Подібний підхід до додатків активно використовуються в Китаї.

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Twitter Ілон Маск
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