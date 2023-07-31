Влада США почала розслідування щодо величезної незаконної вивіски над штаб-квартирою Twitter у Сан-Франциско. Як виявилося, Маск виставив величезний символ X без узгодження з місцевою адміністрацією.

Our HQ in San Francisco tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2023

Гігантський знак був встановлений у п’ятницю 28 липня, як частина ребрендингу Twitter – ще раніше Ілон заявив, що з пташками пора прощатися, і тепер сервіс отримав новий дизайн.

Міська влада заявила, що такі ідеї потрібно реалізовувати після отримання дозволу – це потрібно для безпеки. Навіть встановлення знаку призвело до конфлікту з поліцією – правоохоронні органи заборонили робітникам зняти з даху будівлі логотип із синім птахом, оскільки бригада не огородила тротуарну зону для безпеки.

– Для встановлення цієї вивіски також необхідно отримати дозвіл на проєктування. Міська влада відкрила справу і починає розслідування, – заявив представник Департаменту будівельної інспекції Патрік Ханнан.

Нагадаємо, що крім зміни дизайну, Маск анонсував майбутні зміни Twitter – це величезні публікації та грошові перекази. Мільярдер хоче зробити з X універсальний сервіс. Наприклад, користувачі зможуть управляти своїми фінансами, або ж публікувати величезні тексти, доповнюючи їх фото і відео.