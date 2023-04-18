Samsung відмовляється від пошукової системи Google на користь Bing від Microsoft. На тлі цього Google може втрачати до $3 млрд щорічно.

Samsung мала контракт на використання пошукової системи Google протягом 12 років, але тепер його розірвуть – усе через активний розвиток штучного інтелекту. Чат ChatGPT уже інтегрували в пошуковик від Microsoft, заради чого і здійснюється перехід.

Нещодавно в компанії Microsoft показали нові функції для браузера Edge і пошукової системи Bing на основі ШІ. Новинка здатна обробляти запити довжиною в 1 тис. символів 100 мовами. Відповіді створюються в текстовому форматі – це можуть бути навіть готові інструкції. Аналітики компанії вважають, що уперше за 20 років вдастся обійти за популярністю пошукові системи конкурентів.

Утім, у Google також не сидять без діла. У компанії дуже здивовані рішенням Samsung, але мають намір поліпшити свою пошукову систему, теж на основі ШІ.

Далеко не всі країни підтримують роботу нейромереж і штучних інтелектів. Уряд Італії заборонив доступ до чат-бота ChatGPT – усе через витік даних, у яких була конфіденційна інформація користувачів сервісу. Також лабораторія OpenAI не має правового підґрунтя, що виправдовує масовий збір і зберігання персональних даних.