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Інтернет

У Meta представили новий штучний інтелект: що він уміє

6 Квітня 2023, 09:32
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ноутбук
Джерело: Depositphotos

Компанія Meta Марка Цукерберга презентувала нову модель штучного інтелекту – сервіс здатний виділяти окремі предмети на картинці. Новинка отримала назву Segment Anything Model (SAM).

Нова програма здатна також представити дані про розпізнаний предмет, навіть якщо не стикалася з ним під час навчань. Крім фото, можна ідентифікувати предмети й на відео.

Так, на презентації сервісу системі надали слово кіт, і SAM намалювала біля кількох кішок на фото коробки. Щоб взаємодіяти з предметом на фото або відео, досить на нього натиснути.

Зараз дивляться

Нова модель штучного інтелекту здатна самостійно і створювати контент з нуля – наприклад, виробляти різні відео, ґрунтуючись на побажаннях у вигляді підказок, а також створювати ілюстрації.

Утім, далеко не всі оцінили стрімкий розвиток штучного інтелекту – наприклад, Італія закрила доступ до чат-бота ChatGPT на території країни. Усе через витік, через який нейромережа могла читати чужі листування та особисту інформацію інших користувачів.

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Навіть Ілон Маск і Стів Возняк закликають зупинити розробку штучного інтелекту. Річ у тім, що система зрештою може перехитрити нас, підставивши під загрозу існування людства.

Джерело
Gizmodo
Теги
Meta Штучний інтелект
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