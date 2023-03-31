Стала первой страной в мире: Италия запретила доступ к чат-боту OpenAI из ChatGPT

Правительство Италии запретило доступ к чат-боту ChatGPT после утечки персональных данных, которую допустил искусственный интеллект, разработанный OpenAI.

Об этом сообщает Национальное управление по защите персональных данных. В результате сбоя в нейросети пользователи могли видеть чужие сообщения, фамилии, e-mail и платежную информацию платных подписчиков онлайн-сервиса.

По данным итальянского регулятора, лаборатория исследований искусственного интеллекта OpenAI не имеет правовой основы, оправдывающей массовый сбор и хранение персональных данных.

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Регулятор обеспокоен отсутствием фильтра для проверки возраста пользователей, что подвергает несовершеннолетних риску получить ответы, совершенно несоответствующие их уровню развития.

Компания OpenAI должна в течение 20 дней отреагировать на решение властей Италии. Если этого не будет сделано, тогда компании грозит штраф в размере 4% годового оборота или €20 млн, в зависимости от того, какой из них окажется больше. Италия стала первой страной в мире, где запрещен доступ к чат-боту.