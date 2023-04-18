Samsung отказывается от поисковой системы Google в пользу Bing от Microsoft. На фоне этого Google может терять до $3 млрд ежегодно.

Samsung имела контракт на использование поисковой системы Google в течение 12 лет, но теперь его разорвут — все из-за активного развития искусственного интеллекта. Чат ChatGPT уже интегрировали в поисковик от Microsoft, ради чего и осуществляется переход.

Недавно в компании Microsoft показали новые функции для браузера Edge и поисковой системы Bing на основе ИИ. Новинка способна обрабатывать запросы длинной в 1 тыс. символов на 100 языках. Ответы создаются в текстовом формате — это могут быть даже готовые инструкции. Аналитики компании считают, что впервые за 20 лет удастся обойти по популярности поисковые системы конкурентов.

Впрочем, в Google также не сидят без дела. В компании сильно удивлены решением Samsung, но собираются улучшить свою поисковую систему, тоже на основе ИИ.

Далеко не все страны поддерживают работу нейросетей и искусственных интеллектов. Правительство Италии запретило доступ к чат-боту ChatGPT — все из-за утечки данных, в которых была конфиденциальная информация пользователей сервиса. Также лаборатория OpenAI не имеет правовой основы, оправдывающей массовый сбор и хранение персональных данных.