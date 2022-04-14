Експерти з кібербезпеки з CERT-UA, що діють при Держспецв’язку, заявили про нову атаку хакерів на Україну та її мешканців. Йдеться про масове поширення замаскованого шкідливого файлу за допомогою мережі.

Розповсюджується файл під назвою Мобілізаційний реєстр у форматі XLS – так зловмисники маскують вірус під таблиці. Шкідливий код завантажується на пристрій автоматично після відкриття файлу.

– Програма належить до класу банківських троянських програм – вона забезпечує крадіжку аутентифікаційних даних, – розповіли в CERT-UA.

Подібні атаки зловмисників – не новинка для українських користувачів мережі у період повномасштабного вторгнення Росії. На початку березня за допомогою пошти та посилань у соцмережах розповсюджували аналогічний файл, але з назвою Лист підтримки, де також ховався вірус. Експерти закликають не відкривати листи від невідомих користувачів – це стосується й підозрілих посилань.

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