Эксперты по кибербезопасности из CERT-UA, которые действуют при Госспецвязи, заявили о новой хакерской атаке на Украину и ее жителей. Речь идет о массовом распространении замаскированного вредоносного файла с помощью сети.

Распространяется файл под названием Мобилизационный реестр в формате XLS — так злоумышленники маскируют вирус под таблицы. Вредоносный код загружается на устройство автоматически после открытия файла.

— Программа относится к классу банковских троянских программ — она обеспечивает кражу аутентификационных данных, — рассказали в CERT-UA.

Подобные атаки злоумышленников — не новинка для украинских пользователей сети в период полномасштабного вторжения России. В начале марта с помощью почты и ссылок в соцсетях распространяли аналогичный файл, но с названием Письмо поддержки, где также прятался вирус. Эксперты призывают не открывать письма от неизвестных пользователей — это касается и подозрительных ссылок.

Дополнительная защита личной информации нужна не только в сети, но и в реальной жизни. На фоне войны с Россией ваш смартфон могут забрать — от найденной в нем информации зачастую зависит жизнь. Руководитель IT-компании YouControl Михаил Кольцов рассказал, как украинцам обезопасить свой смартфон в период войны.