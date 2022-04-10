Керівник IT-компанії YouControl Михайло Кольцов розповів, як українцям убезпечити свій смартфон у період війни.

– Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованій території, необхідно показати ворогові, що ви не несете небезпеки. На смартфоні не повинно бути нічого, що могло б вас скомпрометувати. Залежно від ОС пристрою необхідно маскувати інформацію, – заявив Михайло.

Експерт додав, що вкрай важливо мати два смартфони – один підключений до мобільної мережі, а другий перебуває в режимі польоту, щоб не передавати жодної інформації. Перший використовується як модем, а другий практично невидимий для тих пристроїв, які намагаються відстежити вашу активність.

– Щодо програм для маскування, вони не повинні виглядати підозріло. Так, якщо ви використовуєте месенджер Signal для зв’язку, рекомендую замінити значок сервісу на іконку програми калькулятора або прогнозу погоди, – радить Кольцов.

Михайло також розповів, що у разі конфіскації смартфона перевірятимуть галерею фото та месенджери. Не потрібно видаляти всі повідомлення та канали, роблячи послуги для спілкування порожніми. Якщо є ризик того, що пристрій заберуть – рекомендується підписуватись на канали зі смішними картинками та анекдотами. Галерею слід також забити побутовими знімками.

Якщо необхідно перетнути ворожий блокпост, рекомендується резервну копію смартфона завантажити в хмарне сховище і вийти з облікового запису, після чого увійти з нейтрального запасного акаунта. Після перетину блокпоста можна знову завантажити всю інформацію на пристрій.

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