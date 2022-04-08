Microsoft заявила про відбиття кібератаки російських хакерів на Україну. Американська компанія успішно захистила наші сервіси від зловмисників, які працюють на ГРУ.

Йдеться про угруповання Strontium, яке цілилося на українські організації та ЗМІ. Так, 6 квітня компанія Microsoft отримала доступ до інтернет-доменів, які використовували хакери для атаки. Ресурси серверів перенаправили, пом’якшивши їхню дію.

Атаки також проводилися і на аналітичному центрі в США та ЄС. Попередньо зловмисники хотіли вкрасти персональні дані для допомоги у широкомасштабному вторгненні Росії в Україну з 24 лютого.

– Ми повідомили уряд України про виявлену нами атаку та вжиті нами заходи. Дії Strontium – лише мала частина активності, яку ми спостерігаємо в Україні. Наша компанія цілодобово допомагає захищати державні установи України ще з початку війни, заявили в Microsoft.

Нагадаємо, що нашій країні активно допомагає і компанія Google, яка надала додатковий захист у сфері кібербезпеки. Йдеться про використання технології Project Shield, яка поглинає DDos-атаки на більш ніж 150 сайтів України, зберігаючи стабільність роботи сервісів.