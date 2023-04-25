ЄС буде додатково перевіряти великі онлайн-платформи на модерацію контенту. Зміни торкнуться Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok і Snapchat, а також магазину App Store і пошуковика Google.

25 квітня Європейська комісія ухвалила перші рішення відповідно до закону про цифрові послуги (DSA). Зміни щодо 19 онлайн-платформ набудуть чинності вже 25 серпня 2023 року – це продовження боротьби з компаніями, у яких не вистачає персоналу для модерації контенту. Наприклад, з такою проблемою зіткнувся Twitter.

– Мене особливо турбує система модерації контенту Facebook, яка є платформою, що відіграє важливу роль у формуванні громадської думки, – заявив комісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Новий закон зобов’язує Meta поліпшити перевірку публікацій користувачів.

Під поняття великі онлайн-платформи потрапляють ті сервіси, у яких є понад 45 млн щомісячних активних користувачів. Якщо модерація не задовольнить ЄС, то штраф буде в розмірі 6% від щорічного доходу або повна заборона на території Європи.

У середині квітня у Twitter з’явилася монетизація контенту. Популярні блогери зможуть заробляти гроші за підписку на свій канал, надаючи ексклюзивний контент. Перший рік соцмережа не буде брати відсотки з виторгу.