Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Удар по Meta і Google: ЄС зобов’язав соцмережі краще модерувати контент

25 Квітня 2023, 20:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон
Джерело: Unsplash

ЄС буде додатково перевіряти великі онлайн-платформи на модерацію контенту. Зміни торкнуться Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok і Snapchat, а також магазину App Store і пошуковика Google.

25 квітня Європейська комісія ухвалила перші рішення відповідно до закону про цифрові послуги (DSA). Зміни щодо 19 онлайн-платформ набудуть чинності вже 25 серпня 2023 року – це продовження боротьби з компаніями, у яких не вистачає персоналу для модерації контенту. Наприклад, з такою проблемою зіткнувся Twitter.

– Мене особливо турбує система модерації контенту Facebook, яка є платформою, що відіграє важливу роль у формуванні громадської думки, – заявив комісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Новий закон зобов’язує Meta поліпшити перевірку публікацій користувачів.

Під поняття великі онлайн-платформи потрапляють ті сервіси, у яких є понад 45 млн щомісячних активних користувачів. Якщо модерація не задовольнить ЄС, то штраф буде в розмірі 6% від щорічного доходу або повна заборона на території Європи.

У середині квітня у Twitter з’явилася монетизація контенту. Популярні блогери зможуть заробляти гроші за підписку на свій канал, надаючи ексклюзивний контент. Перший рік соцмережа не буде брати відсотки з виторгу.

Читайте також:
Ілон Маск TwitterІлон Маск анонсував великі зміни в Twitter для боротьби з навалою ботів

Джерело
Bloomberg
Теги
Facebook Twitter YouTube ЄС
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь