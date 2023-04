Илон Маск запустил в Twitter монетизацию контента — популярные блогеры смогут зарабатывать деньги за подписку на свой канал, предоставляя эксклюзивный контент.

Примечательно, что Twitter первые 12 месяцев не будет получать процент от вырученных за подписку деньги. Это значит, что блогеры получат 70% от заработанной суммы — остальные 30% забирают Google и Apple в качестве сборов.

For the next 12 months, Twitter will keep none of the money.

You will receive whatever money we receive, so that’s 70% for subscriptions on iOS & Android (they charge 30%) and ~92% on web (could be better, depending on payment processor).

After first year, iOS & Android fees…

— Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023