Илон Маск запустил в Twitter монетизацию контента — популярные блогеры смогут зарабатывать деньги за подписку на свой канал, предоставляя эксклюзивный контент.

Примечательно, что Twitter первые 12 месяцев не будет получать процент от вырученных за подписку деньги. Это значит, что блогеры получат 70% от заработанной суммы — остальные 30% забирают Google и Apple в качестве сборов.

— Это 70% за подписку на iOS и Android и около 92% через браузерную версию, — заявил миллиардер.

For the next 12 months, Twitter will keep none of the money. You will receive whatever money we receive, so that’s 70% for subscriptions on iOS & Android (they charge 30%) and ~92% on web (could be better, depending on payment processor). After first year, iOS & Android fees… — Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023

В Google уже ответили на заявления Илона — корпорация снизила плату за обслуживание подписок до 15%. Это произошло еще в 2022 году.

На такой шаг миллиардер пошел ради дополнительного заработка соцсети — после покупки сервиса многие рекламодатели покинули его, и Twitter был на грани банкротства.

Ранее Маск ввел синюю галочку для верификации пользователей, и сделал ее доступной каждому. Это помогло повысить доход компании, но также привело к появлению мошенников, которые выдают себя за крупные компании или знаменитостей.

Недавно Маск заявил, что соцсеть перестала быть убыточной.

Ранее Илон анонсировал крупные изменения в Twitter для борьбы с ботами. К примеру, только верифицированные пользователи могут отображаться в рекомендациях других читателей. Речь идет о категории Для вас.