Ілон Маск анонсував нові зміни в Twitter – верифікація більше не буде такою, як раніше. Це торкнеться тих користувачів сервісу, які оплатили послугу Twitter Blue.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023