Ілон Маск анонсував нові зміни в Twitter – верифікація більше не буде такою, як раніше. Це торкнеться тих користувачів сервісу, які оплатили послугу Twitter Blue.

– Починаючи з 15 квітня, тільки верифіковані акаунти матимуть право бути в рекомендаціях для вас. Це єдиний реалістичний спосіб боротьби з роями просунутих ботів ШІ. В іншому разі це безнадійно програна битва, – заявив мільярдер.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations. The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle. Зараз дивляться Voting in polls will require verification for same reason. — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023

Іншими словами, це допоможе позбутися просування фейкових акаунтів і ботів, які створені зловмисниками з метою обману.

Так, тепер боти не відображатимуться у вкладці Для вас, в якій пропонують користувачам новий контент, що базується на їхніх уподобаннях. Алгоритм рекомендуватиме іншим користувачам тільки твіти від платних акаунтів.

Вартість Twitter Blue становить від $7 до $11, залежно від платформи, з якої оформляється підписка.

Мільярдер також нагадав, що плата дасть змогу голосувати в опитуваннях. Це стосується тих голосувань, які можуть вплинути на подальшу долю соцмережі.

Проте нововведення власника соцмережі до вподоби не всім. Ще в грудні Маск мав покинути пост глави Twitter за підсумками голосування, яке він сам же і створив. 57% віддало голос за відставку мільярдера, але він цього так і не зробив.