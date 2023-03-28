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Ілон Маск анонсував великі зміни в Twitter для боротьби з навалою ботів

28 Березня 2023, 14:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ілон Маск Twitter
Джерело: Getty Images

Ілон Маск анонсував нові зміни в Twitter – верифікація більше не буде такою, як раніше. Це торкнеться тих користувачів сервісу, які оплатили послугу Twitter Blue.

– Починаючи з 15 квітня, тільки верифіковані акаунти матимуть право бути в рекомендаціях для вас. Це єдиний реалістичний спосіб боротьби з роями просунутих ботів ШІ. В іншому разі це безнадійно програна битва, – заявив мільярдер.

Іншими словами, це допоможе позбутися просування фейкових акаунтів і ботів, які створені зловмисниками з метою обману.

Так, тепер боти не відображатимуться у вкладці Для вас, в якій пропонують користувачам новий контент, що базується на їхніх уподобаннях. Алгоритм рекомендуватиме іншим користувачам тільки твіти від платних акаунтів.

Вартість Twitter Blue становить від $7 до $11, залежно від платформи, з якої оформляється підписка.

Мільярдер також нагадав, що плата дасть змогу голосувати в опитуваннях. Це стосується тих голосувань, які можуть вплинути на подальшу долю соцмережі.

Проте нововведення власника соцмережі до вподоби не всім. Ще в грудні Маск мав покинути пост глави Twitter за підсумками голосування, яке він сам же і створив. 57% віддало голос за відставку мільярдера, але він цього так і не зробив.

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