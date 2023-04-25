ЕС будет дополнительно проверять крупные онлайн-платформы на модерацию контента. Изменения коснутся Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok и Snapchat, а также магазин App Store и поисковик Google.

25 апреля Европейская комиссия приняла первые решения в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA). Изменения касательно 19 онлайн-платформ вступят в силу уже в 25 августа 2023 года — это продолжение борьбы с компаниями, у которых не хватает персонала для модерации контента. К примеру, с такой проблемой столкнулся Twitter.

— Меня особенно беспокоит система модерации контента Facebook, которая является платформой, играющей важную роль в формировании общественного мнения, — заявил комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Новый закон обязывает Meta улучшить проверку публикаций пользователей.

Под понятие крупные онлайн-платформы попадают те сервисы, у которых есть более 45 млн ежемесячных активных пользователей. Если модерация не удовлетворит ЕС, то штраф будет в размере 6% от ежегодного дохода или полный запрет на территории Европы.

В средине апреля в Twitter появилась монетизация контента. Популярные блогеры смогут зарабатывать деньги за подписку на свой канал, предоставляя эксклюзивный контент. Первый год соцсеть не будет брать проценты с выручки.