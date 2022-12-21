У Європі хочуть заборонити смартфони без змінного акумулятора. Європейський парламент і Рада досягли попередньої угоди про перегляд правил щодо акумуляторів на гаджетах.

Теоретично зміни можуть торкнутися весь світ – виробнику невигідно випускати різні модифікації пристроїв для різних ринків. Особливо, коли йдеться про акумулятори.

Суть пропозиції – полегшити життя користувачам смартфонів. З огляду на це виробник зобов’язаний надавати більше інформації про характеристики батареї, зокрема і хімічний склад. Покупець зможе придбати змінний компонент.

Зараз дивляться

У запропонованих змінах у законах ЄС йдеться не лише про акумулятори смартфонів – портативні батареї, акумулятори для транспортних засобів, електрокарів і навіть промислові батареї.

Майбутні зміни також спрямовані на збільшення довговічності, безпеки та надійності подібних компонентів. Щоправда, зміни будуть нескоро – якщо закон і ухвалять, то набуде чинності лише через 3,5 роки після рішення Парламенту та Ради.

Нагадаємо, що закони ЄС змушують навіть великі компанії підлаштовуватись під нові реалії – так, Apple випустить iPhone 15 з роз’ємом для зарядки Type-C. Це необхідно, щоб смартфони корпорації й надалі продавалися у країнах Європи. Майбутній смартфон можуть уявити вже восени 2023 року, і витоки з’являються в мережі вже зараз.