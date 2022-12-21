Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Гаджети

У Європі хочуть заборонити смартфони без змінного акумулятора: торкнеться не лише iPhone

21 Грудня 2022, 20:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
смартфон
Джерело: Depositphotos

У Європі хочуть заборонити смартфони без змінного акумулятора. Європейський парламент і Рада досягли попередньої угоди про перегляд правил щодо акумуляторів на гаджетах.

Теоретично зміни можуть торкнутися весь світ – виробнику невигідно випускати різні модифікації пристроїв для різних ринків. Особливо, коли йдеться про акумулятори.

Суть пропозиції – полегшити життя користувачам смартфонів. З огляду на це виробник зобов’язаний надавати більше інформації про характеристики батареї, зокрема і хімічний склад. Покупець зможе придбати змінний компонент.

Зараз дивляться

У запропонованих змінах у законах ЄС йдеться не лише про акумулятори смартфонів – портативні батареї, акумулятори для транспортних засобів, електрокарів і навіть промислові батареї.

Майбутні зміни також спрямовані на збільшення довговічності, безпеки та надійності подібних компонентів. Щоправда, зміни будуть нескоро – якщо закон і ухвалять, то набуде чинності лише через 3,5 роки після рішення Парламенту та Ради.

Нагадаємо, що закони ЄС змушують навіть великі компанії підлаштовуватись під нові реалії – так, Apple випустить iPhone 15 з роз’ємом для зарядки Type-C. Це необхідно, щоб смартфони корпорації й надалі продавалися у країнах Європи. Майбутній смартфон можуть уявити вже восени 2023 року, і витоки з’являються в мережі вже зараз.

Читайте також:
iPhoneБюджетники не потрібні: Apple може відмовитись від випуску iPhone SE 4

Теги
ЄС Смартфон
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь