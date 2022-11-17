Будущие модели iPhone 15 получат новый разъем для зарядки USB-C, но значительные улучшения получат только версии Pro. Об этом заявил инсайдер и аналитик Минг-Чи Куо — он уверяет, что Apple продолжит увеличивать расстояние между базовыми и Pro-моделями.

На сегодня технология Lighting, которую разработала Apple не может сравниться по мощности с USB-C. Последний стандарт активно используется в современных Android-смартфонах.

Так, базовые iPhone 15 получат скорость передачи USB 2.0, как и iPad 10-го поколения 2022 года выпуска.

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Проверенную информацию аналитик получает от инсайдеров о цепочках поставок. Минг-Чи Куо заявил, что 15 Pro и 15 Pro Max будут поддерживать как минимум USB 3.2 или Thunderbolt 3. Если информация подтвердится, то скорость передачи данных будет достигать 40 Гбит/с — это существенно облегчит работу тем, кто зарабатывает съемками на iPhone и работает с объемными медиафайлами.

Напомним, что Apple вынуждена внедрить в iPhone USB-C. Это связанно с новым законом ЕС, который вступит в силу до осени 2024 года. В компании уже подтвердили, что будут следовать новым требованиям, хоть и против своего желания.

Впрочем, сейчас у американской корпорации есть и другие проблемы — продажи ноутбуков Mac резко упали накануне праздников. Теперь Apple предлагает скидки предпринимателям, чтобы хоть как-то сгладить падение.