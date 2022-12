Apple може відмовитись від випуску бюджетного iPhone SE 4, вихід якого заплановано на 2024 рік. Інсайдер і аналітик Мінґ Чі Куо заявив, що це через погані продажі дешевих моделей iPhone в останні роки.

Так, на це рішення можуть вплинути постачання iPhone SE 3, iPhone 13 mini й iPhone 14 Plus. Також компанія хоче прибрати рамки навколо дисплея майбутнього SE 4, і це потребує додаткових витрат на розробку та виробництво. Не виключено, що Apple вважають модель непотрібним продуктом.

(1/5)

My latest survey indicates that Apple will likely cancel or postpone the mass production plan for the 2024 iPhone SE 4. I think this is due to the consistently lower-than-expected shipments of mid-to-low-end iPhones (e.g., SE 3, 13 mini, and 14 Plus),

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 21, 2022