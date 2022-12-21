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Бюджетники не потрібні: Apple може відмовитись від випуску iPhone SE 4

21 Грудня 2022, 13:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Depositphotos

Apple може відмовитись від випуску бюджетного iPhone SE 4, вихід якого заплановано на 2024 рік. Інсайдер і аналітик Мінґ Чі Куо заявив, що це через погані продажі дешевих моделей iPhone в останні роки.

Так, на це рішення можуть вплинути постачання iPhone SE 3, iPhone 13 mini й iPhone 14 Plus. Також компанія хоче прибрати рамки навколо дисплея майбутнього SE 4, і це потребує додаткових витрат на розробку та виробництво. Не виключено, що Apple вважають модель непотрібним продуктом.

Зараз дивляться

Чутки про те, що Apple працює над новим iPhone SE, вже давно з’явилися в мережі. За словами аналітиків, цього разу компанія позбавить смартфон кнопки Home та сканера Touch ID – натомість буде технологія Face ID для розблокування за допомогою обличчя.

За прогнозами та витоками, iPhone SE‌ 4 отримає 6,1-дюймовий РК-дисплей – зовні він має нагадувати iPhone 14.

Втім, компанія зараз займається не лише розробкою та виробництвом нових смартфонів – Apple збирається ввести кардинальні зміни в App Store на iPhone. Користувачі зможуть встановлювати програми зі сторонніх магазинів, як на Android.

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