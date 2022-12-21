В Европе хотят запретить смартфоны без сменного аккумулятора. Европейский парламент и Совет достигли предварительного соглашения о пересмотре правил в отношении аккумуляторов на носимых гаджетах.

В теории, изменения могут коснуться весь мир — производителю невыгодно выпускать различные модификации устройств для разных рынков. Особенно, когда речь идет об аккумуляторах.

Суть предложения — облегчить жизнь пользователям смартфонов. На фоне этого производитель обязан предоставлять больше информации о характеристиках батареи, в том числе и химический состав. Покупатель сможет приобрести сменный компонент.

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В предложенных изменениях в законах ЕС идет речь не только об аккумуляторах смартфонов — портативные батареи, аккумулятора для транспортных средств, электрокаров и даже промышленные батареи.

Будущие изменения также направлены на увеличение долговечности, безопасности и надежности подобных компонентов. Правда, изменения будут нескоро — если закон и примут, то вступит он в силу только спустя 3,5 года после решения Парламента и Совета.

Напомним, что законы ЕС заставляют даже крупные компании подстраиваться под новые реалии — так, Apple выпустит iPhone 15 с разъемом для зарядки Type-C. Это необходимо, чтобы смартфоны корпорации и дальше продавались в странах Европы. Будущий смартфон могут представить уже осенью 2023 года, и утечки появляются в сети уже сейчас.