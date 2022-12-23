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Інтернет

У Twitter з’явився лічильник кількості переглядів для публікацій: навіщо це потрібно

23 Грудня 2022, 17:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Twitter
Джерело: Pexels

У Twitter з’явилася відмітка переглядів публікацій. Тепер власник сторінки зможе бачити, скільки людей переглянуло його пости.

Подробиці змін поділився Ілон Маск.

– Twitter запускає лічильник переглядів, щоб ви могли бачити, скільки разів було переглянуто твіт! Новинка буде аналогічна лічильнику для відео. Нова функція покаже, наскільки Twitter живіший, ніж може здатися, оскільки більше 90% користувачів Twitter читають, але не пишуть, не відповідають і не гавкають, відмовляючись від публічних дій, – поділився мільярдер.

Після цього глава Twitter додав, що публікації читають у 100 разів більше користувачів, ніж гавкають.

Щоправда, поки що оновлення доступне не всім – зараз лічильник проходить фінальну перевірку, і його видно лише деяким користувачам.

Статистика буде відображатися під текстом посту, поруч із кнопками ретвіта і лайка.

Втім, деякі нововведення подобаються не всім користувачам. Нещодавно Маск запустив голосування, в якому запитав, чи варто залишити посаду керівника соцмережі. Більшість користувачів проголосували за відмову від управління, після чого Ілон вирішив обмежити можливості для тих, хто не платить за верифікацію Twitter Blue. Маск хоче, щоб можливість вирішувати долю соцмережі була лише тим, хто платить за послуги.

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Twitter Ілон Маск
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