У Twitter з’явився лічильник кількості переглядів для публікацій: навіщо це потрібно

У Twitter з’явилася відмітка переглядів публікацій. Тепер власник сторінки зможе бачити, скільки людей переглянуло його пости.

Подробиці змін поділився Ілон Маск.

– Twitter запускає лічильник переглядів, щоб ви могли бачити, скільки разів було переглянуто твіт! Новинка буде аналогічна лічильнику для відео. Нова функція покаже, наскільки Twitter живіший, ніж може здатися, оскільки більше 90% користувачів Twitter читають, але не пишуть, не відповідають і не гавкають, відмовляючись від публічних дій, – поділився мільярдер.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video. Зараз дивляться Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022

Після цього глава Twitter додав, що публікації читають у 100 разів більше користувачів, ніж гавкають.

Щоправда, поки що оновлення доступне не всім – зараз лічильник проходить фінальну перевірку, і його видно лише деяким користувачам.

Статистика буде відображатися під текстом посту, поруч із кнопками ретвіта і лайка.

Втім, деякі нововведення подобаються не всім користувачам. Нещодавно Маск запустив голосування, в якому запитав, чи варто залишити посаду керівника соцмережі. Більшість користувачів проголосували за відмову від управління, після чого Ілон вирішив обмежити можливості для тих, хто не платить за верифікацію Twitter Blue. Маск хоче, щоб можливість вирішувати долю соцмережі була лише тим, хто платить за послуги.