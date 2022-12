У Twitter з’явився лічильник кількості переглядів для публікацій: навіщо це потрібно

У Twitter з’явилася відмітка переглядів публікацій. Тепер власник сторінки зможе бачити, скільки людей переглянуло його пости.

Подробиці змін поділився Ілон Маск.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.

Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022