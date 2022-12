Ілон Маск забере можливість голосувати за зміни у Twitter у безкоштовних користувачів. Вирішуватимуть долю соцмережі лише власники синьої галочки за $8.

Про це мільярдер заявив після голосування, яке він присвятив питанню про звільнення з посади голови Twitter. Так, Ілон запитав користувачів, чи варто йому піти з посади керівника соцмережі – у голосуванні взяло участь понад 17 млн осіб. 57% із них проголосувало За – схоже, Маск не хоче просто так йти, вигадуючи нові умови.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022