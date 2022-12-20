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Інтернет

Ілон Маск забере право голосу у користувачів Twitter без підписки

20 Грудня 2022, 16:32
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Маск
Джерело: Depositphotos

Ілон Маск забере можливість голосувати за зміни у Twitter у безкоштовних користувачів. Вирішуватимуть долю соцмережі лише власники синьої галочки за $8.

Про це мільярдер заявив після голосування, яке він присвятив питанню про звільнення з посади голови Twitter. Так, Ілон запитав користувачів, чи варто йому піти з посади керівника соцмережі – у голосуванні взяло участь понад 17 млн осіб. 57% із них проголосувало За – схоже, Маск не хоче просто так йти, вигадуючи нові умови.

Зараз дивляться

З того часу він прямо не коментував результати опитування, але заявив, що Twitter змінить свої правила, щоб тільки платні користувачі сервісу мали вагу свого голосу.

І хоча раніше Ілон заявив, що прислухається до голосування, колишній віцепрезидент Twitter Брюс Дейслі ставиться до такої ідеї скептично.

– Голова, як і раніше, залишається, і Ілон Маск буде цим всюдисущим голосом наприкінці зали, – заявив Брюс.

Нагадаємо, що далеко не всі задоволені керівництвом Twitter із боку Ілона. Нещодавно він розблокував облікові записи Дональда Трампа та Каньє Веста, а також зробив амністію для заблокованих сторінок, якщо вони не порушували закону.

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Джерело
BBC
Теги
Twitter Ілон Маск
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