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Інтернет

Після шквалу критики: Ілон Маск відновлює акаунти журналістів у Twitter

17 Грудня 2022, 16:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ілон Маск Twitter
Джерело: Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск відновлює акаунти журналістів у соцмережі Twitter після того, як їхнє призупинення викликало негативну реакцію.

Так, відновлення облікових записів відбулося після того, як у бік Маска посипалася критика від чиновників, правозахисних груп і журналістських організацій з різних куточків земної кулі.

Крім того, в соцмережі мільярдер провів опитування, в якому запитав у людей – чи слід відновити припинені акаунти.  58,7% відповіли, що так і прямо зараз. Про це пише The week.

Зараз дивляться

– Люди висловилися. Блокування облікових записів, які боксували моє місце розташування, буде знято, – написав Маск у Twitter.

Нагадаємо, Twitter у четвер заблокував акаунти кількох відомих журналістів, посилаючись на “доксинг”. Ілон Маск, новий власник соціальної мережі, заявив, що правила, що забороняють публікацію особистої інформації, поширюються на всіх.

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