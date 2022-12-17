Американський мільярдер Ілон Маск відновлює акаунти журналістів у соцмережі Twitter після того, як їхнє призупинення викликало негативну реакцію.

Так, відновлення облікових записів відбулося після того, як у бік Маска посипалася критика від чиновників, правозахисних груп і журналістських організацій з різних куточків земної кулі.

Крім того, в соцмережі мільярдер провів опитування, в якому запитав у людей – чи слід відновити припинені акаунти. 58,7% відповіли, що так і прямо зараз. Про це пише The week.

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– Люди висловилися. Блокування облікових записів, які боксували моє місце розташування, буде знято, – написав Маск у Twitter.

The people have spoken. Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

Нагадаємо, Twitter у четвер заблокував акаунти кількох відомих журналістів, посилаючись на “доксинг”. Ілон Маск, новий власник соціальної мережі, заявив, що правила, що забороняють публікацію особистої інформації, поширюються на всіх.