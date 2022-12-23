В Twitter появился счетчик количества просмотров для публикаций: для чего это нужно

В Twitter появилась отметка просмотров публикаций. Теперь владелец страницы сможет видеть, сколько людей посмотрело его посты.

Подробностями изменений поделился Илон Маск.

— Twitter запускает счетчик просмотров, чтобы вы могли видеть, сколько раз был просмотрен твит! Новинка будет аналогична счетчику для видео. Новая функция покажет, насколько Twitter живее, чем может показаться, поскольку более 90% пользователей Twitter читают, но не пишут, не отвечают и не лайкают, отказываясь от публичных действий, — поделился информацией миллиардер.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video. Сейчас смотрят Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022

После этого глава Twitter добавил, что публикации читают в 100 раз больше пользователей, чем лайкают.

Правда, пока обновление доступно не всем — сейчас счетчик проходит финальную проверку, и он виден только некоторым пользователям.

Статистика будет отображаться под текстом самого поста, рядом с кнопками ретвита и лайка.

Впрочем, некоторые нововведения нравятся далеко не всем пользователям. Недавно Маск запустил голосование, в котором спросил, стоит ли ему покинуть пост руководителя соцсети. Большинство пользователей проголосовало за отказ от управления, после чего Илон решил ограничить возможности для тех, кто не платит за верификацию Twitter Blue. Маск хочет, чтобы возможность решать судьбу соцсети была только у тех, кто платит за услуги.