Ілон Маск запустив у Twitter монетизацію контенту – популярні блогери зможуть заробляти гроші за підписку на свій канал, надаючи ексклюзивний контент.

Примітно, що Twitter перші 12 місяців не отримуватиме відсоток від виручених за підписку грошей. Це означає, що блогери отримають 70% від заробленої суми – решту 30% забирають Google і Apple як збори.

For the next 12 months, Twitter will keep none of the money.

You will receive whatever money we receive, so that’s 70% for subscriptions on iOS & Android (they charge 30%) and ~92% on web (could be better, depending on payment processor).

After first year, iOS & Android fees…

— Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023