Ілон Маск запустив у Twitter монетизацію контенту – популярні блогери зможуть заробляти гроші за підписку на свій канал, надаючи ексклюзивний контент.

Примітно, що Twitter перші 12 місяців не отримуватиме відсоток від виручених за підписку грошей. Це означає, що блогери отримають 70% від заробленої суми – решту 30% забирають Google і Apple як збори.

– Це 70% за підписку на iOS і Android і близько 92% через браузерну версію, – заявив мільярдер.

For the next 12 months, Twitter will keep none of the money. You will receive whatever money we receive, so that’s 70% for subscriptions on iOS & Android (they charge 30%) and ~92% on web (could be better, depending on payment processor). After first year, iOS & Android fees… — Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023

У Google уже відповіли на заяви Ілона – корпорація знизила плату за обслуговування підписок до 15%. Це сталося ще у 2022 році.

На такий крок мільярдер пішов заради додаткового заробітку соцмережі – після купівлі сервісу багато рекламодавців покинули його, і Twitter був на межі банкрутства.

Раніше Маск ввів синю галочку для верифікації користувачів, і зробив її доступною кожному. Це допомогло підвищити дохід компанії, але також призвело до появи шахраїв, які видають себе за великі компанії або знаменитостей.

Нещодавно Маск заявив, що соцмережа перестала бути збитковою.

Раніше Ілон анонсував великі зміни в Twitter для боротьби з ботами. Наприклад, тільки верифіковані користувачі можуть відображатися в рекомендаціях інших читачів. Йдеться про категорію Для вас.