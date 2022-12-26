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Інтернет

Ілон Маск врятував Twitter від неминучого банкрутства: Можемо контролювати витрати

26 Грудня 2022, 09:44
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Ілон Маск зумів запобігти банкрутству Twitter. Про це він заявив на тлі замовлень реклами від великих компаній.

Глава Tesla додав, що всі витрати компанії перебувають під контролем. Також Ілон розповів про нові функції, які дуже швидко з’являються усередині сервісу. Йдеться про лічильник переглядів публікацій, який анонсували наприкінці грудня.

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– Загалом, схоже, все йде у правильному напрямі. Ми контролюємо витрати Twitter. Таким чином, компанія більше не перебуває на лінії банкрутства, – заявив Маск.

Щоправда, після цього він додав, що сервіс більше не на швидкісній доріжці банкрутства, і є над чим працювати.

Зараз дивляться

Уперше мільярдер заявив про можливий крах компанії ще в листопаді під час звернення до співробітників – тоді великі компанії як-от Apple та Amazon залишили Twitter, а видатки сервісу потрібно було оплачувати у будь-якому разі.

Проте вже у грудні великі корпорації повернулися до соцмережі. Щоб подібної ситуації не повторилося, мільярдер запровадив плату за верифікацію Twitter Blue, за яку просить у користувачів $8 щомісяця. Це ще один спосіб заробітку для компанії.

Джерело
Business Insider
Теги
Twitter Ілон Маск
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