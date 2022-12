Ілон Маск зумів запобігти банкрутству Twitter. Про це він заявив на тлі замовлень реклами від великих компаній.

Глава Tesla додав, що всі витрати компанії перебувають під контролем. Також Ілон розповів про нові функції, які дуже швидко з’являються усередині сервісу. Йдеться про лічильник переглядів публікацій, який анонсували наприкінці грудня.

Щоправда, після цього він додав, що сервіс більше не на швидкісній доріжці банкрутства, і є над чим працювати.

Twitter isn’t secure yet, just not in the fast lane to bankruptcy. Still much work to do.

