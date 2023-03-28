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Илон Маск анонсировал большие изменения в Twitter для борьбы с нашествием ботов

28 марта 2023, 14:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ілон Маск Twitter
Источник: Getty Images

Илон Маск анонсировал новые изменения в Twitter — верификация больше не будет такой, как раньше. Это коснется тех пользователей сервиса, которые оплатили услугу Twitter Blue.

— Начиная с 15 апреля, только верифицированные аккаунты будут иметь право быть в рекомендациях Для вас. Это единственный реалистичный способ борьбы с роями продвинутых ботов ИИ. В противном случае это безнадежно проигранная битва, — заявил миллиардер.

Другими словами, это поможет избавиться от продвижения фейковых аккаунтов и ботов, которые созданы злоумышленниками с целью обмана.

Так, теперь боты не будут отображаться во вкладке Для вас, в которой предлагают пользователям новый контент, основанный на их предпочтениях. Алгоритм будет рекомендовать другим пользователям только твиты от платных аккаунтов.

Стоимость Twitter Blue составляет от $7 до $11 в зависимости от платформы, с которой оформляется подписка. 

Миллиардер также напомнил, что плата позволит голосовать в опросах. Это касается тех голосований, которые могут повлиять на дальнейшую судьбу соцсети.

Впрочем, нововведения собственника соцсети нравятся не всем. Еще в декабре Маск должен был покинуть пост главы Twitter по итогам голосования, которое он сам же и создал. 57% отдало голос за уход миллиардера, но он этого так и не сделал. 

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