Илон Маск анонсировал новые изменения в Twitter — верификация больше не будет такой, как раньше. Это коснется тех пользователей сервиса, которые оплатили услугу Twitter Blue.

— Начиная с 15 апреля, только верифицированные аккаунты будут иметь право быть в рекомендациях Для вас. Это единственный реалистичный способ борьбы с роями продвинутых ботов ИИ. В противном случае это безнадежно проигранная битва, — заявил миллиардер.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations. The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle. Сейчас смотрят Voting in polls will require verification for same reason. — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023

Другими словами, это поможет избавиться от продвижения фейковых аккаунтов и ботов, которые созданы злоумышленниками с целью обмана.

Так, теперь боты не будут отображаться во вкладке Для вас, в которой предлагают пользователям новый контент, основанный на их предпочтениях. Алгоритм будет рекомендовать другим пользователям только твиты от платных аккаунтов.

Стоимость Twitter Blue составляет от $7 до $11 в зависимости от платформы, с которой оформляется подписка.

Миллиардер также напомнил, что плата позволит голосовать в опросах. Это касается тех голосований, которые могут повлиять на дальнейшую судьбу соцсети.

Впрочем, нововведения собственника соцсети нравятся не всем. Еще в декабре Маск должен был покинуть пост главы Twitter по итогам голосования, которое он сам же и создал. 57% отдало голос за уход миллиардера, но он этого так и не сделал.