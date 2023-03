Илон Маск анонсировал новые изменения в Twitter — верификация больше не будет такой, как раньше. Это коснется тех пользователей сервиса, которые оплатили услугу Twitter Blue.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Сейчас смотрят

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023