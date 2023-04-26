Илон Маск рассказал о доходе Twitter: Перестали уходить в минус

Илон Маск рассказал о доходе Twitter спустя полгода управления соцсетью. В интервью BBC миллиардер признался, что денег получить пока не удается, но уже есть идеи для решения проблемы.

— Twitter не приносит прибыль. Я бы сказал что на данный момент мы перестали уходить в минус. Все зависит от того, как дальше пойдут дела. Если тенденция сохранится, то прибыль будет уже в этом квартале, — заявил Маск.

Известно, что основной доход приносит реклама, которую заказывают рекламодатели в лице крупных компаний, Apple, Disney, Amazon и многие другие. После покупки Илоном Twitter, многие компании покинули сервис, но затем вернулись.

— Почти все они вернулись, либо сказали, что сделают это. Если Disney рекламирует свои мультфильмы, а Apple — iPhone, то это хороший показатель того, что Twitter хорошая площадка для рекламы, — заявил Маск.

Миллиардер признался, что платная верификация — не большой источник дохода, даже в сравнении с рекламой.

— Но благодаря синей галочки мы пытаемся увеличить стоимость информации. Крупные компании, которые не захотят платить за услугу, будут заполнены различными ботами по типу ChatGPT, — предупредил Илон.

Напомним, что Twitter забрал синие галочки у Роналду, Билла Гейтса и Кардашьян. Все из-за того, что знаменитости не заплатили за услугу.