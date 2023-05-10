В Twitter появятся зашифрованные сообщения и видеозвонки: Маск назвал сроки

В Twitter появятся зашифрованные сообщения и звонки. Обновление анонсировал глава соцсети Илон Маск.

— Зашифрованные сообщения должны появиться уже завтра. Суть новинки заключается в том, что я не смогу увидеть ваши приватные сообщения, даже если к моей голове приставят пистолет, — заявил миллиардер.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction. Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if… — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

Маск также анонсировал звонки с возможностью отображения видео — обновление будет доступным для каждого пользователя. Звонки будут работать в пределах Twitter — больше не нужно знать мобильный номер телефона.

Это одно из самых крупных обновлений за все время существования сервиса. И хотя Маск получил контроль над сервисом чуть больше полугода назад, глава Tesla пытается вернуть прибыльность компании.

Звонки и защищенные сообщения помогут Twitter конкурировать с Meta Марка Цукерберга — Facebook и WhatsApp.

Ранее Илон Маск рассказал о доходах Twitter. Так, впервые за пол года компания перестала “работать в минус”, и если тенденция сохранится, то прибыль будет уже в этом квартале. Это на фоне ухода крупных рекламодателей из платформы зимой.