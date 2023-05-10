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В Twitter появятся зашифрованные сообщения и видеозвонки: Маск назвал сроки

10 мая 2023, 14:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Twitter
Источник: Unsplash

В Twitter появятся зашифрованные сообщения и звонки. Обновление анонсировал глава соцсети Илон Маск.

— Зашифрованные сообщения должны появиться уже завтра. Суть новинки заключается в том, что я не смогу увидеть ваши приватные сообщения, даже если к моей голове приставят пистолет, — заявил миллиардер.

Маск также анонсировал звонки с возможностью отображения видео — обновление будет доступным для каждого пользователя. Звонки будут работать в пределах Twitter — больше не нужно знать мобильный номер телефона.

Это одно из самых крупных обновлений за все время существования сервиса. И хотя Маск получил контроль над сервисом чуть больше полугода назад, глава Tesla пытается вернуть прибыльность компании.

Звонки и защищенные сообщения помогут Twitter конкурировать с Meta Марка Цукерберга — Facebook и WhatsApp.

Ранее Илон Маск рассказал о доходах Twitter. Так, впервые за пол года компания перестала “работать в минус”, и если тенденция сохранится, то прибыль будет уже в этом квартале. Это на фоне ухода крупных рекламодателей из платформы зимой.

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