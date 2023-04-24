Кілька десятків акаунтів померлих знаменитостей у соцмережі Twitter отримали синю галочку, тобто – пройшли верифікацію.

Галочку можна побачити в обліковому записі шеф-кухаря Ентоні Бурдейна, який помер у 2018 році, і гравця Національної баскетбольної асоціації Кобі Браянта, якого не стало в 2020-му. Профілі після їхньої смерті не ведуться.

Облікові записи інших померлих знаменитостей, на яких з’явилися сині галочки, охоплювали співака Майкла Джексона, художника коміксів Стена Лі й актора Чедвіка Боузмана, хоча цими акаунтами активно керують інші люди від їхнього імені.

У поясненні, що супроводжує галочки, ідеться, що “акаунт верифіковано, тому що він підписаний на Twitter Blue і підтвердив свій номер телефону”.

Варто зазначити й те, що сині галочки повернулися і в деякі акаунти інших знаменитостей, однак ті поспішили виправдатися, що не платили гроші за підписку.

Ще кілька днів тому Twitter почав видаляти сині галочки, які раніше свідчили про справжність акаунтів. Тоді спеціальна позначка зникла з облікового запису Кім Кардаш’ян, Бейонсе, Кріштіану Роналду, Білла Гейтса, Дональда Трампа та інших знаменитостей.

Незважаючи на це, зараз галочки знову повернулися до них.

Сам глава Twitter Ілон Маск раніше заявив, що “особисто оплачує” підписку на Twitter Blue баскетболіста Леброна Джеймса, письменника Стівена Кінга і актора Вільяма Шатнера,