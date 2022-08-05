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Інтернет

У Twitter розкритикували Ілона Маска: вигадує відмазки, щоб відмовитися від угоди

5 Серпня 2022, 16:53
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Представники Twitter розкритикували відмазки Ілона Маска для відмови від придбання соцмережі. Акціонери сервісу вважають, що мільярдер просто вигадує виправдання.

Пристрасті навколо судових розглядів обох сторін загострюються.

– Це історія, вигадана в спробі уникнути угоди про злиття, яку Маск більше не знаходив привабливою після того, як фондовий ринок, а разом з ним і його величезний особистий стан, занепали, – заявили в Twitter на аргументи Ілона.

Нагадаємо, що представники соцмережі подали на Маска до суду за відмову від угоди в $44 млрд. Тоді мільярдер подав зустрічний позов, але не розкривав деталей. Можливо, це стосується наклепів, адже Маску звинувачували у зниженні вартості акцій сервісу через невизначеність, що нависла над Twitter.

Зараз дивляться

Відомо, що скандал може вирішитися вже 17 жовтня – одна зі сторін може розраховувати на компенсацію в $1 млрд. Щоправда, у Маска шансів не дуже багато вийти сухим із води – раніше юристи заявили, що мільярдер має не дуже вагомі аргументи, щоб розривати угоду такого. масштабу. Раніше Ілон заявив, що не хоче купувати сервіс за величезну кількість спам-ботів, які заполонили соцмережу.

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Джерело
The Guardian
Теги
Twitter Ілон Маск
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