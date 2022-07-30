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Інтернет

Ілон Маск подав зустрічний позов до Twitter

30 Липня 2022, 09:26
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Ілон Маск розриває угоду з Twitter
Джерело: Getty Images

Мільярдер Ілон Маск у п’ятницю подав зустрічний позов проти компанії Twitter через угоду на $44 млрд щодо купівлі соціальної мережі.

Подробиці 164-сторінкового позову Маск вирішив зберегти в таємниці – його подано конфіденційно.

За кілька годин до цього канцлер Кетлін Маккормік із Канцлерського суду Делавера призначила п’ятиденний судовий розгляд у справі Twitter. Суд розпочнеться 17 жовтня.

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Цього ж дня ще один акціонер Twitter подав до суду на Маска. Він закликав мільярдера закрити угоду, визнати порушення фідуціарних зобов’язань перед акціонерами Twitter, а також виплатити компенсацію за заподіяні збитки.

На початку липня Ілон Маск передумав купувати Twitter, пояснивши таке рішення невиконанням компанією своїх зобов’язань. Перш ніж укладати угоду з Twitter, мільярдер просив надати інформацію про фейкові акаунти в соцмережі.

Через розірвання угоди на $44 млрд Twitter подав на Ілона Маска до суду.

Юристи вважають, що аргументи Маска не надто переконливі і мільярдера можуть змусити закінчити угоду та придбати соцмережу Twitter.

Джерело
The Wall Street Journal
Теги
Twitter Ілон Маск
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