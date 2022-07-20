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Інтернет

Суд у справі Маска та Twitter на $44 млрд призначили на жовтень

20 Липня 2022, 12:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Суд між Twitter та Ілоном Маском отримав свою дату – він призначений на жовтень 2022 року. Суперечка на $44 млрд затяглася, і восени стане відомо, яка зі сторін виявилася правою.

Відомо, що судовий процес у середині осені триватиме п’ять днів — рішення було ухвалено під час першого слухання справи щодо прискорення розгляду. Позов із боку Twitter був поданий після заяв Маска про відмову від угоди на $44 млрд, за якою сервіс перейде у володіння мільярдера.

На першому слуханні обидві сторони озвучили свої аргументи щодо правоти – адвокат Twitter назвав Маска “заклятим ворогом”. Схоже, розгляди будуть запеклими з огляду на настрій.

Зараз дивляться

Провідний радник Twitter Вільям Севітт заявив, що невизначеність, що нависла над компанією, завдає шкоди соцмережі, і це потрібно вирішити якнайшвидше. Радник звинуватив Маска у зневажливому ставленні до Twitter, у тому числі й у межах сервісу, коли мільярдер дозволяє собі критику.

Сторона Ілона заявила, що не проти припинити правочин у найкоротші терміни.

Раніше експерти вже спрогнозували результати судового розгляду Маска та Twitter. Юристи вважають, що главу Tesla можуть змусити закінчити угоду та придбати соцмережу, оскільки аргументи мільярдера не дуже переконливі.

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Джерело
CNN
Теги
Twitter Ілон Маск Суд
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