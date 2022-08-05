Представители Twitter раскритиковали отмазки Илона Маска для отказа от приобретения соцсети. Акционеры сервиса считают, что миллиардер просто придумывает оправдания.

Страсти вокруг судебных разбирательств двух сторон накаляется.

— Это история, придуманная в попытке избежать соглашения о слиянии, которое Маск больше не находил привлекательным после того, как фондовый рынок, а вместе с ним и его огромное личное состояние, пришли в упадок, — заявили в Twitter на аргументы Илона.

Напомним, что представители соцсети подали на Маска в суд за отказ от сделки в $44 млрд. Тогда миллиардер подал встречный иск, но не стал раскрывать деталей. Возможно, это касается клеветы, ведь Маска обвиняли в снижении стоимости акций сервиса за счет неопределенности, которая нависла над Twitter.

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Известно, что скандал может решиться уже 17 октября — одна из сторон может рассчитывать на компенсацию в $1 млрд. Правда, у Маска шансов не очень много выйти сухим из воды — ранее юристы заявили, что у миллиардера не очень весомые аргументы, чтобы разрывать сделку такого масштаба. Ранее Илон заявил, что не хочет покупать сервис за огромное количество спам-ботов, которые заполонили соцсеть.