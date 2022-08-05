Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

У Twitter раскритиковали Илона Маска: придумывает отмазки, чтобы отказаться от сделки

5 августа 2022, 16:53
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Представители Twitter раскритиковали отмазки Илона Маска для отказа от приобретения соцсети. Акционеры сервиса считают, что миллиардер просто придумывает оправдания.

Страсти вокруг судебных разбирательств двух сторон накаляется.

— Это история, придуманная в попытке избежать соглашения о слиянии, которое Маск больше не находил привлекательным после того, как фондовый рынок, а вместе с ним и его огромное личное состояние, пришли в упадок, — заявили в Twitter на аргументы Илона.

Напомним, что представители соцсети подали на Маска в суд за отказ от сделки в $44 млрд. Тогда миллиардер подал встречный иск, но не стал раскрывать деталей. Возможно, это касается клеветы, ведь Маска обвиняли в снижении стоимости акций сервиса за счет неопределенности, которая нависла над Twitter.

Сейчас смотрят

Известно, что скандал может решиться уже 17 октября — одна из сторон может рассчитывать на компенсацию в $1 млрд. Правда, у Маска шансов не очень много выйти сухим из воды — ранее юристы заявили, что у миллиардера не очень весомые аргументы, чтобы разрывать сделку такого масштаба. Ранее Илон заявил, что не хочет покупать сервис за огромное количество спам-ботов, которые заполонили соцсеть.

Читайте также:
Илон МаскСуд по делу Маска и Twitter на $44 млрд назначили на октябрь

Источник
The Guardian
Теги
Twitter Илон Маск
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь