У Telegram з’явився режим енергозбереження. Новинка працює на актуальній версії додатка, і доступна як на Android, так і iOS-пристроях.

Секрет сервісу – у відключенні анімацій і візуальних ефектів. Щоб економити не тільки заряд, а й трафік – відключається і фонове завантаження чатів. Це допоможе збільшити стабільність роботи навіть на застарілих пристроях.

Щоправда, різниця між додатком для Android і iOS є – якщо на iPhone доведеться вмикати режим вручну, то для пристроїв на ОС від Google, система сама вибрала оптимальний режим.

Зараз дивляться

Щоб увімкнути режим енергозбереження на iOS, потрібно перейти до Налаштувань і ввімкнути режим Економія енергії. Сервіс можна встановити так, щоб він вмикався тільки на низькому заряді смартфона. До всього цього є функція вимкнення відтворення анімації, відео та наклейки в чатах і каналах.

Крім режиму економії енергії можна також і регулювати швидкість відтворення відео та голосового повідомлення від 0,2x до 2,5x. У чатах до 100 учасників буде відображатися іконка перегляду від кожного користувача.

Тепер якщо використовувати стікери, то вони сортуватимуться за часом використання. Якщо чати об’єднані папкою – одним дотиком можна буде прочитати всі повідомлення.

Власники Premium-підписки дочекалися нових стікерів.

І поки Telegram розширює можливості, TikTok вводить обмеження. Так, вони торкнуться неповнолітніх користувачів – переглядати контент можна буде не більше години. Зміни першими введуть у США – цілком можливо, що незабаром оновлення торкнеться й українців.