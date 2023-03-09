У Telegram з’явився режим енергозбереження. Новинка працює на актуальній версії додатка, і доступна як на Android, так і iOS-пристроях.
Секрет сервісу – у відключенні анімацій і візуальних ефектів. Щоб економити не тільки заряд, а й трафік – відключається і фонове завантаження чатів. Це допоможе збільшити стабільність роботи навіть на застарілих пристроях.
Щоправда, різниця між додатком для Android і iOS є – якщо на iPhone доведеться вмикати режим вручну, то для пристроїв на ОС від Google, система сама вибрала оптимальний режим.
Щоб увімкнути режим енергозбереження на iOS, потрібно перейти до Налаштувань і ввімкнути режим Економія енергії. Сервіс можна встановити так, щоб він вмикався тільки на низькому заряді смартфона. До всього цього є функція вимкнення відтворення анімації, відео та наклейки в чатах і каналах.
Крім режиму економії енергії можна також і регулювати швидкість відтворення відео та голосового повідомлення від 0,2x до 2,5x. У чатах до 100 учасників буде відображатися іконка перегляду від кожного користувача.
Тепер якщо використовувати стікери, то вони сортуватимуться за часом використання. Якщо чати об’єднані папкою – одним дотиком можна буде прочитати всі повідомлення.
Власники Premium-підписки дочекалися нових стікерів.
І поки Telegram розширює можливості, TikTok вводить обмеження. Так, вони торкнуться неповнолітніх користувачів – переглядати контент можна буде не більше години. Зміни першими введуть у США – цілком можливо, що незабаром оновлення торкнеться й українців.