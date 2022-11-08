Дізнатися про те, що вас заблокували в Telegram, можна доволі швидко.

Потрапляння у чорний список до певного користувача означає, що ви не зможете отримувати повідомлення та дзвінки, а також надсилати щось у відповідь тій людині, яка вас заблокувала.

Як дізнатися, що вас заблокували в Telegram — читайте у матеріалі.

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Як зрозуміти, що вас заблокували в Telegram:

Фотографія профілю. Якщо у людини стояла фотографія в акаунті, однак раптово зникла, вас могли заблокувати. Коли вас блокують у цьому месенджері, картинка та фото зникає з облікового запису користувача. Натомість на головному фото можна побачити першу букву імені та прізвища на кольоровому фоні.

Якщо у людини стояла фотографія в акаунті, однак раптово зникла, вас могли заблокувати. Коли вас блокують у цьому месенджері, картинка та фото зникає з облікового запису користувача. Натомість на головному фото можна побачити першу букву імені та прізвища на кольоровому фоні. Час відвідування. Якщо є напис Був(а) давно, вас могли заблокувати. Однак деякі користувачі Telegram можуть відключати демонстрацію часу онлайн.

Якщо є напис Був(а) давно, вас могли заблокувати. Однак деякі користувачі Telegram можуть відключати демонстрацію часу онлайн. Повідомлення. Якщо ви у чорному списку, то можете відправити повідомлення, однак воно не доставиться. Ви не зможете зателефонувати, відправити фото чи відео.

Якщо ви у чорному списку, то можете відправити повідомлення, однак воно не доставиться. Ви не зможете зателефонувати, відправити фото чи відео. Дзвінки. Якщо ви телефонуєте абоненту, а гудки не йдуть, то в користувача або розряджений мобільний, або немає зв’язку, або він вас заблокував.

Як можна вийти з бану в Telegram

Аби вас розблокували в Telegram, потрібно зв’язатися з людиною за допомогою інших способів: повідомлення або дзвінка з інших месенджерів. Запитайте про причини блокування наживо або через знайомих.